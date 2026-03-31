Пезешкиан назвал главное условие нормализации на Ближнем Востоке

Полное прекращение агрессии против Ирана является единственным решением для нормализации ситуации, заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан во время телефонного разговора с главой Евросовета Антониу Коштой. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Тегеран ни на каком этапе не стремился к напряженности и войне, а также обладает необходимой волей для завершения войны при соблюдении условий, а также при наличии необходимых гарантий неповторения агрессии.

Пезешкиан добавил, что любое вмешательство в конфликт повлечет за собой последствия, а также посоветовал государствам Европы скорректировать свою политику в отношении Ирана.

До этого военный министр США Пит Хегсет заявил, что ближайшие дни в операции против Ирана станут решающими. Он отметил, что Соединенные Штаты продолжат военную операцию, если Исламская Республика не пойдет на сделку.