Руководство Польши будет тренироваться на случай войны

Руководство Польши, как пишет издание Rzeczpospolita, через несколько дней пройдет тренировку действий «на случай начала войны».

Руководство страны, как сообщается в публикации, примет участие в учениях "Kraj" (Страна). Тренировки заключаются в «проверке функционирования государства во время войны».

Учения, как указано, организует министерство нацобороны, а план утверждает по предложению главы правительства президент Польши. Как в разработке плана, так и непосредственно в учениях ожидается участие представителей высших государственных органов – премьер-министра, членов кабмина, спикеров сейма и сената, глав центральных ведомств и спецслужб.