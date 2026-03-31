Президент США Дональд Трамп отказался раскрыть, куда США ударили вблизи Исфахана — города, рядом с которым Иран эксплуатировал ядерный объект.

При этом в интервью газете New York Post он отметил, что был удивлён масштабом взрыва, который, по его словам, свидетельствует о значительном количестве взрывчатых веществ на земле.

«Я бы предпочёл не говорить, но вы скоро всё узнаете. Они были довольно большими, не так ли? Это всплывёт, но это был просто ещё один из их замечательных районов, о котором мы позаботились», — сказал Трамп.

Ранее западные СМИ сообщали, что Трамп готов завершить операцию против Ирана без открытия Ормузского пролива.