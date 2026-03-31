В ООН призвали Израиль отменить смертную казнь за терроризм

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк потребовал отмены израильского закона, предусматривающего смертную казнь через повешение для палестинцев, совершивших теракты.

Тюрк обратился к Израилю с призывом отменить недавно одобренный парламентом закон о смертной казни за терроризм, передает ТАСС. По словам Тюрка, такие меры вызывают серьезную обеспокоенность, так как они нарушают принцип надлежащего судебного разбирательства, носят дискриминационный характер и должны быть немедленно отменены.

Тюрк отметил, что закон предусматривает смертную казнь через повешение для палестинцев, осужденных на Западном берегу реки Иордан за нападения на израильтян, которые привели к гибели людей. Он считает это прямым нарушением международного гуманитарного права.

Кроме того, верховный комиссар подчеркнул, что в законе отсутствует возможность помилования, что противоречит международным стандартам в области прав человека.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кнессет Израиля принял закон о введении смертной казни для террористов. Брюссель выразил обеспокоенность этим законом, отметив его дискриминационный характер и противоречие демократическим принципам.