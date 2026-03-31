$81.2593.27

Axios: Рубио призвал G7 помочь США с Ормузским проливом

Илья Родин

Соединенным Штатам требуется помощь союзников в сфере снятия блокады с Ормузского пролива, признал госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи с главами внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки» (G7). Об этом пишет Axios со ссылкой на источник.

Иранские военные после начала операции США против Исламской Республики заблокировали Ормузский пролив. Количество судов, проходящих через ключевую артерию, снизилось со 130 в день до 6 в день.

В Тегеране заявили, что Ормуз открыт, но для прохода по нему необходимо получить разрешение у властей республики. В дальнейшем, не исключили в Иране, с нефтетанкеров за проход через пролив будет взиматься плата.

«Рубио сказал, что на следующем этапе мы понадобимся США для сопровождения кораблей или просто для обеспечения международного присутствия в Ормузском проливе. Все согласились», — отметил источник.

Журналисты заметили, что собеседник портала не посчитал необходимым раскрыть, какую конкретно помощь и в каких объемах пообещали оказать США страны G7.

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил ранее в интервью Fox Business, что союзники Вашингтона со всей планеты постепенно подключаются к коалиции, готовой обеспечить безопасность судоходства в Ормузе.

В частности, заявления о присоединении к коалиции сделали во второй половине марта Британия, Франция, Германия, Канада, Республика Корея, Новая Зеландия, Австралия, Италия, Нидерланды, Япония, Чехия и ряд других стран.