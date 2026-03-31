Макрона удивила критика Трампа

Францию удивили комментарии президента США Дональда Трампа, в которых он раскритиковал Париж за то, что тот не разрешил американским самолетам, которые направляются в Израиль, пролетать над территорией Франции. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон, его слова приводит Reuters.

Макрон отметил, что это была позиция Парижа с самого начала войны США и Израиля против Ирана.

«Франция не изменила свою позицию с первого дня (конфликта). Мы подтверждаем это решение», — сказал он.

До этого Трамп заявил, что США не забудут отказ Франции разрешить пролеты американских самолетов, направляющихся в Израиль с военными грузами, пролетать над французской территорией.

В начале марта Франция закрыла свое воздушное пространство для любых самолетов, участвующих в военной операции против Ирана. Президент Эммануэль Макрон назвал военные действия США и Израиля против Исламской Республики нарушающими международное право. Несмотря на это, 21 марта Париж разрешил американским стратегическим бомбардировщикам пролететь через французскую территорию на пути в Иран.

