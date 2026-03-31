Муж экс-министра безопасности США попал в скандал с женской одеждой

Муж экс-министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм вел двойную жизнь. Брайон Ноэм тайно переписывался, примерял искусственные груди и розовые женские шорты. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Муж Кристи Ноэм надевает огромные искусственные груди и розовые шорты, чтобы общаться в интернете с фетиш-моделями», - сказано в материале.

Ко всему этому, мужчина платил деньги за эротические разговоры. В них он также упоминал о своем 34-летнем браке с Кристи Ноэм, за что ему предъявили обвинение в неосторожных высказываниях в адрес жены. Они могли поставить под угрозу национальную безопасность, подвергнув ее угрозе шантажа.

В газете отметили, что Брайона Ноэма неоднократно просили о деньгах. Он отправил своим знакомым из интернета не менее 25 000 долларов.

В это время его жена и фаворитка движения MAGA руководила жесткими мерами миграционной службы ICE. По мнению источников издания, поведение мужа могло повлиять на ее отстранение от должности пятого марта.