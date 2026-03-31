Трамп отдал на откуп другим странам ситуацию с Ормузским проливом

Странам, которым требуется топливо, следует взять на себя заботу о снятии блокады с Ормузского пролива, заявил в беседе с журналистами The New York Post глава США Дональд Трамп.

США 28 февраля начали операцию против Ирана, нанесли удары по гражданской и военной инфраструктуре Исламской Республики. После начала операции в Белом доме заявили, что акция продлится от 4 до 6 недель.

Трамп заметил, что США не собираются находиться в макрорегионе слишком долго. Он добавил, что американские военные стремятся полностью сломить противника.

«Нам не придется долго быть там, хотя нам еще предстоит поработать, чтобы уничтожить их наступательные [возможности]», — подчеркнул президент.

Американский лидер предположил, что Ормузский пролив в конечном итоге откроется автоматически. В том случае, если это не произойдет, странам, которые пользуются проливом, необходимо пойти и самим окончательно снять блокаду, констатировал Трамп.

Трамп высказался о продолжительности операции в Иране

Ранее сообщалось, что монархии Персидского залива, на фоне постоянных атак Ирана на объекты их ключевой инфраструктуры, призвали США остаться в регионе и завершить операцию против Ирана.