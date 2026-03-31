Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал Еврокомиссию «не играть в игры» с Владимиром Зеленским по поводу ситуации вокруг нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Фицо, Еврокомиссия только делает вид, что не может повлиять на Зеленского, чтобы он пропустил к нефтепроводу европейских экспертов. На этом фоне он призвал структуру «прекратить играть в политические игры».

«Воспользуюсь этой возможностью, чтобы снова призвать Европейскую комиссию прекратить играть в политические игры... пусть не делает вид, что она не способна убедить украинского президента Зеленского пустить инспекционную группу, чтобы снова была восстановлена работа нефтепровода “Дружба”», — заявил он.

Напомним, что нефтепровод «Дружба» прекратил свою работу 27 января — как сообщила украинская сторона, это произошло из-за поломки. «Дружба» используется для поставок российской нефти в Венгрию и Словакию через Украину.

Ранее Фицо обвинил главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в том, что она состоит в сговоре с Владимиром Зеленским по поводу ситуации вокруг нефтепровода «Дружба».