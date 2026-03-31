В США назвали единственное позитивное последствие войны с Ираном

Единственное «хорошее» последствие конфликта в Иране для США заключается в том, что война способствует разрушению альянса НАТО. Об этом в соцсети X написал американский военный аналитик и бывший офицер армии США Дэвид Пайн.

«Единственное хорошее, что делает Трамп в ходе своей неспровоцированной агрессивной войны против Ирана — он разрушает альянс НАТО, который поставил американцев на грань ядерной войны с Россией. И это случилось из-за нашей опосредованной войны с Москвой на Украине», — отметил он.

20 марта президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО не помогли Вашингтону с разблокировкой Ормузского пролива из-за собственной слабости. При этом генсек НАТО Марк Рютте в интервью CBS News попросил Трампа проявить понимание в вопросе помощи НАТО США.

31 марта Трамп заявил, что США теперь не будут помогать защищать интересы стран, которые отказываются поддержать американцев в Иране.

Глава Пентагона Пит Хегсет также отметил, что США решат вопрос о будущем НАТО после завершения конфликта с Ираном и будут учитывать отказ союзников помогать Вашингтону.