Американист: Трамп хочет закончить войну в Иране, но не знает как

В случае, если президент США Дональд Трамп выйдет из конфликта на Ближнем Востоке без открытия Ормузского пролива, главными пострадавшими будут монархии Персидского залива, которые оказываются без возможности напрямую поставлять свои энергоносители на мировые рынки. Такое мнение выразил политолог, американист Малек Дудаков в эфире программы «Открытый эфир» на «Звезде».

«Им придется платить Ирану за право прохода через Ормузский пролив. И Трамп ставит их перед выбором: если вы хотите, чтобы американцы дальше воевали - извините, платите денежки», - сказал он.

Такое поведение американист объясняет тем, что администрация Трампа отчаянно пытается найти некую стратегию выхода из того хаоса, который США же и развернули на Ближнем Востоке. И на текущий момент известно, что глава Белого дома обсуждает со своими советниками возможность выхода из этого конфликта в условиях блокировки Ормузского пролива.

Тем не менее, в данном вопросе важен внутриамериканский аспект, считает политолог. Он напомнил, что американский президент имеет право вести боевые действия на протяжении 60-ти дней, то есть «сроки поджимают». Параллельно Пентагону нужны деньги для продолжения войны. И сейчас республиканцы попытаются протащить в обеих Палатах представителей Конгресса историю с $200 млрд долларов.

Напомним, что Пентагон обратился к Белому дому с просьбой одобрить запрос на выделение более $200 млрд из бюджета Конгресса для финансирования военных действий в Иране. Отмечалось, что часть этих денег направят на увеличение производства вооружений, запасы которых истощились за время конфликта.

По мнению Дудакова, Конгресс это не утвердит. Дональду Трампу нужны еще и внешние источники финансирования, заключил он.