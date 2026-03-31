Отец Илона Маска назвал «очевидным» существование внеземной жизни

Отец предпринимателя Илона Маска Эррол назвал «очевидным» существование внеземной жизни. Свой комментарий по этому поводу он дал в интервью «Известиям».

По его словам, с учетом того, что во Вселенной существуют миллиарды звезд и планет, вероятность существования жизни там крайне высока.

— Очевидно, что существует внеземная жизнь... Я думаю, что нужно быть довольно упертым человеком, чтобы не прийти к выводу, что существуют места, где могут быть формы жизни, и очень вероятно, что они будут очень похожи на нас, — сказал он.

Маск-старший пояснил, что огромные расстояния между звездами, по сути, являются главной проблемой для контактов с ними. Чтобы оказаться в зоне видимости людей, инопланетные цивилизации должны быть во много раз более развитыми, чем земляне.

Кроме того, не все звезды способны поддерживать жизнь: лишь небольшая часть из них по своим характеристикам может создавать условия, пригодные для ее возникновения, передают «Известия».

Ранее бывший американский президент Барак Обама также заявил, что убежден в реальности внеземных цивилизаций, хотя лично никогда не видел инопланетян. Политик с юмором отметил, что это был один из первых вопросов, которые он задал, вступив в должность. Позже он объяснил, почему считает реальным существование инопланетных существ.