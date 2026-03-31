Раскрыто местонахождение нового верховного лидера Ирана

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится на родине, но не появляется на публике. Об этом заявил посол России в Иране Алексей Дедов в интервью RTVI.

«Как неоднократно заявляло иранское руководство, новый лидер находится в Иране, но по понятным причинам воздерживается от появления на публике», — подчеркнул дипломат.

Дедов добавил, что у него еще не было контактов с новым лидером Ирана, однако президент России Владимир Путин одним из первых направил поздравительную телеграмму в адрес Моджтабы Хаменеи.

21 марта Путин пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания. Он подчеркнул, что Москва остается верным другом Тегерана.