Спасенный на мелководье Висмарского залива кит Тимми вновь застрял

Горбатый кит по кличке Тимми, которого недавно спасли на мелководье Висмарского залива, снова застрял на отмели. Об этом рассказал министр окружающей среды земли Мекленбург — Передняя Померания Тиль Бакхаус.

— Он отклонился от своего маршрута. Он повернул направо и заплыл в залив Кирхзее. И там он теперь застрял, — пояснил министр.

Эту информацию подтвердил и морской биолог экологической организации Greenpeace* Тило Маак. Однако, по его словам, на этот раз киту не грозит опасность, и «если он захочет, то сможет снова уплыть».

По словам местных, горбач около двух часов плавает в заливе Кирхзее. Тимми доплыл до гавани Кирхдорфа, но потом развернулся и снова оказался на отмели. Сейчас эксперты обсуждают дальнейший план действий, передает ТАСС.

Кита весом около 15 тонн впервые обнаружили 23 марта на песчаной отмели у Тиммендорфер-Штранда. Через несколько дней для его спасения привлекли технику, однако 27 марта он смог самостоятельно выйти в открытые воды. Позже кит снова возвращался к берегу и несколько раз оказывался на мели в Висмарском заливе. Несмотря на это, он неоднократно самостоятельно уходил на глубину, а 30 марта появились сообщения, что животное вновь отплыло, но направление его движения оставалось неизвестным.

Утром 21 марта стало известно, что Тимми вновь появился в Висмарском заливе.

*Организация внесена Минюстом РФ в список нежелательных организаций на территории России.