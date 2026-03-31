КСИР назвал объекты Apple и еще 17 IT-компаний своими военными мишенями

Корпус стражей исламской революции (КСИР) выступил с заявлением о возможных ответных мерах против инфраструктуры ряда международных компаний на Ближнем Востоке. Потенциальные удары угрожают объектам 18 корпораций в случае продолжения атак на территории Ирана, сообщает РИА Новости.

В заявлении утверждается, что ряд технологических и промышленных компаний, включая Apple, Google, Microsoft, Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Platforms, IBM, Dell, NVIDIA, JPMorgan Chase, Tesla, General Electric, Boeing, Cisco, HP, Intel, Oracle и другие, якобы вовлечены в деятельность, направленную против интересов Ирана. Конкретные доказательства этих утверждений в сообщении не приводятся.

КСИР обозначил временные рамки возможных действий, указав на готовность к ответным мерам начиная с 1 апреля.

Заявление прозвучало на фоне обострения напряженности в регионе. Иранские источники сообщают о серии ударов по объектам на своей территории, в том числе по гражданской инфраструктуре.

Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля, продолжающейся с 28 февраля.