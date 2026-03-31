В России оценили ультиматум Трампа в отношении стран-союзников США

Политолог Константин Калачев в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа об отказе оказывать помощь странам-союзникам США, которые не поддержали Вашингтон в конфликте с Ираном.

Соответствующее заявление Трамп ранее сделал в соцсети Truth Social. По его словам, Вашингтон впредь не будет оказывать помощь в защите интересов стран, которые отказались поддержать американскую военную операцию против Ирана. Трамп отметил, что этим странам необходимо набраться смелости, поскольку им придется начать учиться защищать себя самостоятельно. «США больше не будут рядом, чтобы помочь вам, точно так же, как вас не было рядом с нами», — написал он.

За резким заявлением Трампа стоит не столько взвешенная внешнеполитическая стратегия, сколько эмоциональная реакция, отметил эксперт. Президент США обижен на союзников — прежде всего страны НАТО и некоторых арабских партнёров — за то, что они не поддержали его инициативу по военной операции против Ирана. По словам Калачёва, Трамп использует жёсткие высказывания как инструмент давления: он рассчитывает, что партнёры пойдут на уступки, испугавшись потери американской поддержки.

Очевидно, что у Трампа есть обида: страны НАТО не поддержали однозначно и безоговорочно действия США против Ирана. Так что в первую очередь мы видим эмоции нарциссической личности. Через эти эмоции, через вербальные интервенции он пытается всё‑таки что‑то отжать, дожать, получить. Трамп может оскорблять премьера Великобритании, может метать громы и молнии в адрес канцлера Германии, но на самом деле здесь есть расчёт на то, что в какой‑то момент союзники США по НАТО и страны‑партнёры будут вынуждены полностью или частично действовать под его дудку. Константин Калачев Политолог, руководитель «Политической экспертной группы»

Эксперт подчеркнул: несмотря на громкие заявления, реальные действия Трампа будут ограничены внутренними политическими механизмами США. Система сдержек и противовесов, включая необходимость согласования решений с Конгрессом, не позволит президенту в одностороннем порядке разорвать отношения с ключевыми союзниками. Кроме того, накануне промежуточных выборов в США радикальные шаги в сфере внешней политики невыгодны ни республиканцам, ни самому Трампу.

«Любые серьёзные решения надо проводить через Конгресс США. У американского президента действительно много полномочий, но система работает, баланс там определённый есть. И представить себе, что Трамп переходит от слов к делу и начинает демонтаж НАТО, — его не поймут даже консервативные республиканцы. США в этом году ждут промежуточные выборы. Усугублять ситуацию с союзниками, делать подарок демократам накануне выборов — бить горшки, рвать отношения — я думаю, что этого не будет… Комментировать то, что сказал Трамп, надо через паузу. Смотреть надо на конкретные дела, на то, что будет происходить дальше. Самое главное — это выдохнуть, спокойно подождать хотя бы месяц и посмотреть, что будет на выходе», - заключил специалист.

