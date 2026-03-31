Россия продолжает настаивать на обязательном выводе украинских подразделений из населенных пунктов Донбасса, находящихся под контролем ВСУ, рассказал Владимир Зеленский. Об этом пишет RT в Telegram-канале.

По данным портала, на фоне эскалации на Ближнем Востоке тема Украины отошла на второй план. Вместе с тем, переговорные группы сторон продолжают работу над урегулированием кризиса.

«Москва дала Киеву два месяца на вывод ВСУ из Донбасса, иначе условия мирного договора изменятся», — пожаловался Зеленский.

Украинский лидер заметил, что пока от РФ не поступало сигналов по энергетическому перемирию. Вместе с тем, добавил он, если Россия остановится — Киев будет «действовать зеркально».

Ранее сообщалось, что Зеленский предложил пасхальное перемирие, как «полное, так и энергетическое».