$81.2593.27

Зеленский раскрыл требования Москвы по мирной сделке

Илья Родин

Россия продолжает настаивать на обязательном выводе украинских подразделений из населенных пунктов Донбасса, находящихся под контролем ВСУ, рассказал Владимир Зеленский. Об этом пишет RT в Telegram-канале.

По данным портала, на фоне эскалации на Ближнем Востоке тема Украины отошла на второй план. Вместе с тем, переговорные группы сторон продолжают работу над урегулированием кризиса.

«Москва дала Киеву два месяца на вывод ВСУ из Донбасса, иначе условия мирного договора изменятся», — пожаловался Зеленский.

Украинский лидер заметил, что пока от РФ не поступало сигналов по энергетическому перемирию. Вместе с тем, добавил он, если Россия остановится — Киев будет «действовать зеркально».

Ранее сообщалось, что Зеленский предложил пасхальное перемирие, как «полное, так и энергетическое».