Российский посол раскрыл местонахождение Хаменеи

Новый верховный лидер, как рассказал посол РФ в Тегеране Алексей Дедов, находится в Иране, но по понятным причинам воздерживается от появления на публике.

© Global look

Посол России подтвердил, что у него пока не было контактов с новым Верховным руководителем Исламской республики Иран.

Дипломат отметил, что президент РФ Владимир Путин одним из первых направил поздравительную телеграмму в адрес Моджтабы Хаменеи – в ней российский лидер указал на неизменную поддержку Тегерана и «солидарность с иранскими друзьями».

16 марта представитель Кремля Дмитрий Песков не стал на брифинге комментировать утверждения, будто новый лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи прибыл на лечение в Москву. Ранее об этом написала кувейтская газета "Аль-Джарида".

«Мы никак подобные сообщения не комментируем», - ответил Песков.

МИД Ирана ранее подтвердил, что новый лидер был ранен в результате атак, но, как подчеркивалось, чувствует себя хорошо.