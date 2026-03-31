Трамп пригрозил, что не забудет отказ Франции от помощи по Ирану
Франция запретила пролет через воздушное пространство республики самолетов, направляющихся в Израиль с военными грузами, отметил президент США Дональд Трамп. Он добавил, что Соединенные Штаты не забудут то, что Париж не оказал никакой помощи, пишет РБК.
США 28 февраля начали операцию против Ирана. Лидеры европейских стран отметили, после появлений публикаций об ударах по Исламской Республике, что Вашингтон не известил их о своих планах.
«Франция не позволила самолетам, направляющимся в Израиль с военными грузами, пролетать над французской территорией. Франция не оказала никакой помощи. США это запомнят!» — разъяснил Трамп.
Ранее стало известно, что вслед за Парижем воздушное пространство для американских самолетов закрыли Мадрид и Рим.
На фоне этого госсекретарь США Марко Рубио предупредил о том, что Соединенные Штаты не исключают выход из Североатлантического альянса после завершения операции в Иране.
По его словам, соглашение, в рамках которого Пентагон обязан защищать европейцев от внешних угроз, а страны Европы не только не чувствуют себя обязанными помогать США, но и «вставляют палки в колеса», запрещают использование своих баз, является «неудачным».