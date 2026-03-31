Пока вы не уснули: мощный взрыв в Нижнекамске и требование Трампа к Зеленскому

Кремль отреагировал на удары Украины по российским нефтеналивным портам

Россия защищает свою критическую инфраструктуру, однако не всегда есть возможность получить 100-процентную безопасность объектов. Так на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтеналивным портам в Ленобласти отреагировал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Кремля охарактеризовал атаки ВСУ как террористические и сообщил, что Вооруженные силы России готовят ответ на подобные действия.

Стало известно о мощном взрыве на заводе в крупном российском городе

На одном из заводов Нижнекамска в Татарстане произошел мощный взрыв. О происшествии в этом крупном российском городе, административном центре одноименного района стало известно из сообщения Telegram-канала Mash.

Портал не уточняет, на каком именно предприятии произошел взрыв. Официальных комментариев от властей Татарстана или экстренных служб региона не поступало.

Зеленский раскрыл требования Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп и его окружение требует вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса, как ключевое требование урегулирование конфликта. Об этом заявил Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина» в Telegram-канале.

«Трамп и его команда не видят другого способа окончания конфликта, кроме вывода украинских войск», — сказал политик.

Шведский самолет-разведчик стал прочесывать окрестности Санкт-Петербурга

Самолет-разведчик Швеции ведет мониторинг российской границы в направлении Санкт-Петербурга. Об этом говорят даные портала Flightradar24.

При этом самолет начал вести разведку сразу же после налета украинских беспилотников на порт Усть-Луга в Ленинградской области.

Каллас в Киеве дала обещание насчет России

Европа находится на стороне Украины и продолжит оказывать военную, финансовую, энергетическую и гуманитарную поддержку республике. Об этом на своей странице в соцсети Х написала верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас по прибытии в Киев.

Она заметила, что ей «приятно находиться» в столице Украины с министрами иностранных дел европейских стран. Каждый визит напоминает о «мужестве и стойкости» страны, считает политик.

Долина победила в суде

Балашихинский суд Московской области обязал мошенников вернуть певице Ларисе Долиной 62 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, исковые требования певицы были снижены с 176 миллионов рублей до 114. Часть из этих денег суд обязал фигурантов дела о мошенничестве вернуть артистке до первого судебного заседания.

Назван единственный способ полного отключения Telegram в России

На текущий момент времени VPN-сервисы и прокси для обхода замедления работы Telegram невозможно полностью заблокировать, убежден специалист технической и информационной безопасности Сергей Трухачев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал единственный способ полного отключения доступа к мессенджеру в стране.

По мнению Трухачева, на текущий момент в стране невозможно полностью заблокировать VPN-сервисы и прокси, которые россияне используют для обхода ограничений.

Россию накрыла аномалия

В большей части России установилась аномально теплая погода. Об этом рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с «Интерфаксом».

Температура на четыре-девять градусов выше климатической нормы наблюдается в регионах европейской части страны, а в некоторых регионах азиатской части отклонение достигает до 12 градусов.

Один из известнейших в России воров в законе умер на Кипре

На Северном Кипре умер один из известнейших в России воров в законе Отари Тоточия, известный в криминальных кругах как Батя. Об этом сообщает ИА «ПраймКрайм».

По данным источника, 66-летний Тоточия сконачался от тяжелой болезни. На Кипр он перебрался после того, как нарушил нейтралитет в воровском конфликте и занял сторону авторитета по кличке Гули.

Ученые обнаружили одну из древнейших звезд во Вселенной

Астрономы под руководством Анирудха Чити из Стэнфордского университета обнаружили в ультратусклой карликовой галактике Живописец II уникальную звезду PicII-503. Как сообщает Universe Today, объект практически лишен железа, но переполнен углеродом — это указывает на происхождение из вещества первых звезд Вселенной.

Галактика, расположенная в 150 тыс. световых лет от Земли, насчитывает несколько тысяч звезд возрастом свыше 10 млрд лет. PicII-503 демонстрирует рекордно низкое содержание железа среди подобных карликовых галактик.

