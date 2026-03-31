Западные эксперты продолжают утверждать, что американского консервативного активиста Чарли Кирка убили спецслужбы иностранного государства. Aif.ru рассказал, что известно об этом.

Масонское убийство

Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что смерть Кирка — ритуальной масонское убийство. Она поделилась публикацией из французских СМИ, где говорится, что во Франции пройдут судебные разбирательства по делу 22 человек. Эти люди обвиняются в убийствах и связаны с масонской ложей.

«Эти масоны управляют французским правительством и основали Америку. Ничего из этого не выдумано. Это восходит к тысячелетию назад. В связи с этим следует отметить, что убийство Чарли Кирка было ритуальным, и на месте происшествия находились войска Французского Иностранного легиона», — заявила журналистка.

Оуэнс в прошлом заявляла, что первая леди Франции Брижит Макрон в прошлом сменила пол* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). По мнению журналистки, после этого французское правительство организовало на нее покушение.

«Помните, я говорила вам, что убийство Чарли было масонским ритуалом? Вот что представляет собой Франция и чем она всегда была», — подчеркнула она.

След «Моссада» и новые детали

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком заявил, что за убийством Кирка стоит «Моссад». Пользователи соцсетей поддержали его мнение.

По данным издания Daily Mail, в деле Кирка действительно появились новые детали. Например, адвокаты подозреваемого в убийстве заявили, что экспертиза не смогла установить однозначное соответствие винтовки, которой предположительно владел обвиняемый, и пули, извлеченной из тела потерпевшего.

Оуэнс замечает, что на винтовке, которая проходит по делу, не было обнаружено около семи отпечатков пальцев, их не нашли собаки-ищейки. Это значит, что из нее вообще не стреляли.

Американский политик Джексон Хинкл также заявлял, что иностранные спецслужбы могли убрать Кирка из-за его выступлений против войны с Ираном. Экс-директор Национального контртеррористического центра в аппарате нацразведки США Джо Кент подтверждал, что активист выступал против конфронтации с Тегераном после 12-дневного конфликта на Ближнем Востоке в июне 2025 года.

