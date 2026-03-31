Масоны, Брижит Макрон и «Моссад»: что известно о тайне убийства Кирка
Западные эксперты продолжают утверждать, что американского консервативного активиста Чарли Кирка убили спецслужбы иностранного государства. Aif.ru рассказал, что известно об этом.
Масонское убийство
Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что смерть Кирка — ритуальной масонское убийство. Она поделилась публикацией из французских СМИ, где говорится, что во Франции пройдут судебные разбирательства по делу 22 человек. Эти люди обвиняются в убийствах и связаны с масонской ложей.
«Эти масоны управляют французским правительством и основали Америку. Ничего из этого не выдумано. Это восходит к тысячелетию назад. В связи с этим следует отметить, что убийство Чарли Кирка было ритуальным, и на месте происшествия находились войска Французского Иностранного легиона», — заявила журналистка.
Оуэнс в прошлом заявляла, что первая леди Франции Брижит Макрон в прошлом сменила пол* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). По мнению журналистки, после этого французское правительство организовало на нее покушение.
«Помните, я говорила вам, что убийство Чарли было масонским ритуалом? Вот что представляет собой Франция и чем она всегда была», — подчеркнула она.
След «Моссада» и новые детали
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком заявил, что за убийством Кирка стоит «Моссад». Пользователи соцсетей поддержали его мнение.
По данным издания Daily Mail, в деле Кирка действительно появились новые детали. Например, адвокаты подозреваемого в убийстве заявили, что экспертиза не смогла установить однозначное соответствие винтовки, которой предположительно владел обвиняемый, и пули, извлеченной из тела потерпевшего.
Оуэнс замечает, что на винтовке, которая проходит по делу, не было обнаружено около семи отпечатков пальцев, их не нашли собаки-ищейки. Это значит, что из нее вообще не стреляли.
Американский политик Джексон Хинкл также заявлял, что иностранные спецслужбы могли убрать Кирка из-за его выступлений против войны с Ираном. Экс-директор Национального контртеррористического центра в аппарате нацразведки США Джо Кент подтверждал, что активист выступал против конфронтации с Тегераном после 12-дневного конфликта на Ближнем Востоке в июне 2025 года.
