Трампа призывают продолжить войну с Ираном: что об этом пишут зарубежные СМИ

Страны Персидского залива на фоне атак по объектам их инфраструктуры и сложностями с поставками нефти на мировые рынки начали призывать президента США Дональда Трампа продолжать войну против Ирана. Об этом пишут западные СМИ, подборку статей которых сделал «Рамблер».

Ситуация в регионе резко обострилась после того, как 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану. В ответ Тегеран запустил ракеты по Израилю и по важнейшим американским базам на Ближнем Востоке. Ормузский пролив, по которому проходит значительная часть поставок нефти, был фактически заблокирован, что привело к резкому росту цен на энергоносители.

По оценке Международного валютного фонда (МВФ), рост цен на энергоносители на 10% в годовом выражении способен добавить 0,4 процентного пункта к мировой инфляции и снизить глобальный ВВП на 0,2 п. п.

Изначально ряд стран Персидского залива выразили недовольство тем, что их не предупредили о готовящемся американо-израильском нападении, и заявили, что война может иметь разрушительные последствия для всего региона. Однако сейчас некоторые из них убеждают Белый дом, что настал момент, чтобы подорвать режим в Иране, пишет Associated Press.

По словам источников издания, наиболее воинственно настроены Саудовская Аравия, а также Объединенные Арабские Эмираты, которые «активно подталкивают президента США Дональда Трампа к тому, чтобы он отдал приказ о наземном вторжении».

«ОАЭ подверглись более чем 2300 ракетным и беспилотным атакам со стороны Ирана и становятся все более раздражительными по мере того, как война затягивается, а ракетные обстрелы угрожают испортить их имидж как безопасного, чистого и богатого центра торговли и туризма на Ближнем Востоке», — говорится в статье.

При этом журналисты обратили внимание на то, что американский лидер «мечется между заявлениями о том, что ослабленное руководство Ирана готово урегулировать конфликт, и угрозами дальнейшей эскалации войны».

По данным, которые публикует Bloomberg, на выходных был один из самых массированных иранских ракетных ударов по странам Персидского залива.

«Все более эффективные удары привели к уничтожению по меньшей мере 2400 перехватчиков — это число приближается к довоенным запасам этих стран», — пишет агентство, констатируя, что продолжительные ракетные обстрелы вынуждают США защищать Персидский залив.

А CNN отмечает, что союзники Ирана хуситы могут закрыть для Саудовской Аравии лазейку по поставкам нефти через порт Янбу на побережье Красного моря.

«По данным компании Vortexa, занимающейся анализом морских перевозок, за последние две недели в порту Янбу было загружено на суда до 4,6 млн баррелей в день — это более чем в три раза превышает средний показатель за 2025 год», — отмечает телекомпания.

При этом, если хуситы перекроют Баб-эль-Мандебский пролив, цена на нефть марки Brent с большой долей вероятности вырастет до $150 за баррель в течение следующих нескольких месяцев. Аналитики отмечают, что на фоне закрытия Ормузского пролива за первые 28 дней марта объем транспортировки сырой нефти через Баб-эль-Мандебский пролив вырос на 21% по сравнению с февралем.