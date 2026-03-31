Стало известно, как Трамп накажет НАТО за Иран

Замглавы Института стратегических исследований РУДН Евгений Семибратов считает, что президент США Дональд Трамп серьезно реформирует НАТО, включая договоренность альянса о коллективной обороне. Об этом эксперт рассказал изданию «Абзац».

Американский госсекретарь Марко Рубио ранее заявил, что после войны с Ираном США пересмотрят свои отношения с НАТО. Он отметил, что европейцы не дают США использовать свои базы, но в то же время НАТО заставляет американцев защищать Европу. Рубио подчеркнул, что НАТО не должна быть «улицей с односторонним движением».

По мнению Семибратова, Трамп намерен радикально пересмотреть принципы коллективной безопасности НАТО, увеличив обязательный порог оборонных расходов до пяти процентов ВВП. Это может привести к трансформации ключевых договоров альянса.

Основная цель Трампа - изменить текущую конфигурацию, при которой США обеспечивают около 75 процентов всех военных трат блока. Эксперт полагает, что в будущем пятая статья договора НАТО может быть дополнена условием: страны, выделяющие на оборону меньше нормы, лишатся полноценных гарантий защиты и смогут рассчитывать лишь на ограниченную помощь.

Также Вашингтон может попытаться закрепить обязательство членов альянса участвовать в конфликтах в любой точке мира без права на отказ.

Семибратов считает, что страны Балтии, учитывая их «крайне агрессивный настрой», без возражений увеличат взносы в НАТО. Италии, Испании и некоторым другим странам ЕС будет тяжело справляться с такими расходами, но, скорее всего, они будут вынуждены «плыть по течению», заключил политолог.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет лишить права голоса тех членов НАТО, которые не достигнут целевого показателя военных расходов в пять процентов ВВП. Это изменение потребовало бы консенсуса: члены НАТО могут заблокировать все идеи США. СМИ писали, что также Трамп рассматривает вывод американского контингента из Германии.