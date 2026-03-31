В России оценили перспективы выхода Турции из НАТО

Тюрколог Яшар Ниязбаев в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление лидера турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчека о его стремлении добиться выхода Турции из НАТО и оценил соответствующие перспективы.

Ранее Перинчек заявил в беседе с РИА Новости, что он намерен запустить платформу, которая будет продвигать идею выхода Турции из НАТО. Политик также планирует обсудить создание нового стратегического союза взамен альянса. По мнению Перинчека, Турция достигла этапа, когда ей необходимо покинуть НАТО. Он утверждает, что со временем выход из блока станет неизбежным.

Тут важно понимать, что сказанное Перинчеком — это позиция его партии. Долгие годы. Но его заявление не отражает отношение к вопросу о НАТО в Турции. И это при том, что в стране сильны антиамериканские настроения, что турецкое общество в своей массе крайне негативно настроено к атакам США на Иран. Здесь важно понимать, что Перинчек — главный евразиец Турции. И сейчас — на фоне войны в Иране — для него самое время продвигать идею, что НАТО — это угроза, а спасение — в союзе с Россией, Ираном и Китаем. Почему бы нет? Возможно, сейчас больше людей услышит его позицию, и кто-то к ней прислушается, узнает о его партии. Яшар Ниязбаев Тюрколог, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции»

Анализируя настроения в турецком обществе, эксперт обратил внимание на заметный разрыв между общим недовольством политикой США и готовностью пойти на радикальный шаг — выход из НАТО.

«Здесь есть парадокс. Антипатия к политике США в турецком обществе огромна (до 80%), но за выход из НАТО выступает лишь 15%, ну пусть 20% граждан страны. Большинство из них понимает: «зонтик» безопасности НАТО, пусть и несовершенный, лучше полной неопределенности. При этом несколько лет назад в стране был проведен интересный опрос, результаты которого показали, что более 70% турок не верят, что НАТО придет на помощь Турции в случае нападения. Кроме того, большинство граждан считает, что Турция вносит больше вклада в альянс чем наоборот», - отметил Ниязбаев.

По оценке специалиста, вероятность выхода Турции из НАТО в обозримой перспективе фактически равна нулю. Ниязбаев объяснил это прагматичным подходом Анкары к использованию возможностей, которые даёт членство в Североатлантическом альянсе.

«Турция прагматично использует НАТО как рычаг давления и право вето. Сейчас многое зависит от «торгов» Турции с США по истребителям F-35 и роли Анкары на саммите НАТО-2026. Но и то – здесь речь не идет о выходе Турции из НАТО. Уйти из блока для Анкары означает добровольно лишиться влияния на мировые решения. Турция оценивает ситуацию именно так. Кейс с Финляндией и Швецией это наглядно продемонстрировал», — заключил специалист.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что после окончания войны с Ираном США могут пересмотреть свои отношения с НАТО. Причиной может стать отсутствие поддержки со стороны военного альянса во время ближневосточного конфликта.