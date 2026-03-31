Требования к использованию государственного языка в телевизионных пакетах и на платформах видео по заказу ужесточили на Украине. Об этом сообщается на сайте уполномоченного по защите государственного языка Украины.

Новые правила распространяются на провайдеров телевещания и сервисы видео на заказ. В каждом пакете телеканалов не менее 60% должны быть на украинском языке. В случае с сервисами видео по заказу - не менее 25%.

По ранее действовавшей норме в пакетах телеканалов 45% от общего количества должны быть на украинском. При этом объем украиноязычного контента в сервисах видео на заказ не регламентировался законом.

В 2019 году был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни. Запрещается изучение русского языка в школах и вузах.

По школам ходят языковые омбудсмены и следят, на каком языке говорят дети даже на переменах. За использование русского взрослым грозит как минимум штраф. Украинцы на камеру рвут и жгут книги русских классиков, сносят памятники Александру Пушкину, Николаю Гоголю и Михаилу Булгакову. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни.

Жительница освобожденного Красноармейска в ДНР вспомнила, как на Украине притесняли русскоговорящее население, а также как пережила оккупацию ВСУ. Она рассказала, как не могла купить билет на поезд из-за того, что разговаривала на русском языке. Ей никто не отвечал. Одна из женщин подсказала ей попросить билет на украинском. Ей тут же продали билет, который она не могла получить несколько дней.