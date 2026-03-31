Глава Пентагона стал свидетелем смертоносной силы

Глава Пентагона Пит Хегсет лично посетил американские войска, дислоцированные на Ближнем Востоке, чтобы проконтролировать ход военной операции против Ирана. Трансляцию пресс-конференции на YouTube ведет агентство The Associated Press (AP).

«Я стал свидетелем смертоносной силы. Я встретил младшего авиатора, когда солнце уже садилось и на взлетную полосу опускался холод. Когда ее спросили, что им нужно, она просто посмотрела на меня с хитрой улыбкой и сказала: "Больше бомб, сэр. И побольше размером". Мы с радостью исполним ее просьбу», — сказал он.