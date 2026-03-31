Отец Илона Маска сделал резкое заявление об Украине
Отец миллиардера Илона Маска Эррол Маск назвал Украину «мошенническим государством», через которое отмывают деньги. Об этом сообщает РИА Новости.
Эррол Маск выступил на пресс-конференции в Москве. Он заявил, что для любого человека «с хотя бы половиной мозга» очевидно, что с Украиной «что-то не так». По словам Маска-старшего, он общался со знакомыми украинцами и те сказали ему, что не могут влиять на происходящее в стране.
«Совершенно ясно, что Украина - своего рода отмывание денег, мошенническое государство», - подчеркнул Эррол Маск.
Эррол Маск и Мэй Маск, родители будущего основателя SpaceX и Tesla, развелись, когда их сыну было девять лет. Илон Маск несколько раз упоминал, что его отношения с отцом были довольно сложными, и они некоторое время не поддерживали близких отношений. В последние годы отец и сын Маски снова начали общаться - Эррол Маск заявил, что они время от времени ведут политические дискуссии.
В одном из интервью британская журналистка задала Маску-старшему вопрос, что его сын говорил о президенте России Владимире Путине во время таких бесед. Эррол Маск ответил, что вся его семья восхищается Путиным и считает его примером сильного лидера.