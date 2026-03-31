Декларация о доходах Зеленского за 2025 год исчезла из реестра

Декларация главы киевского режима Владимира Зеленского о доходах за 2025 год, опубликованная 30 марта в едином реестре деклараций, исчезла из открытого доступа.

Попытка просмотреть документ сейчас приводит к сообщению «Документ не найден», а все внешние ссылки, в том числе размещенные в украинских СМИ, не работают, передает РИА «Новости».

При этом более ранние декларации Зеленского, а также документы, опубликованные после исчезнувшей декларации, по-прежнему доступны для просмотра.

По сведениям, опубликованным агентством, за 2025 год Зеленский задекларировал доходы свыше 160 тыс. долларов. В частности, его зарплата составила 336 тыс. гривен, или 7,65 тыс. долларов. Большую часть других доходов составляют поступления от аренды имущества, выплат по облигациям и процентов по банковским вкладам.

На счетах в банках у Зеленского числятся 1,86 млн. гривен (42,4 тыс. долларов), 38,18 тыс. долларов и более 357 тыс. евро. Помимо этого, наличными у него хранится 595 тыс. долларов и 1 тыс. евро.

Ранее Зеленский с женой задекларировал почти 600 тыс. долларов наличными.