Власти Украины оказалось неприятно удивлены заявлением главы евродипломатии Каи Каллас об отсутствии хороших новостей касательно выделения Киеву кредита в размере 90 млрд евро.

Об этом говорится в статье издания «Страна.ua», выдержки из которой приводит РИА Новости. Авторы публикации, в частности, отмечают, что для многих в Киеве слова дипломата прозвучали неожиданно.

«Сегодняшнее пессимистичное заявление Каллас прозвучало для многих в Киеве довольно неожиданно, – пишет СМИ. – На Украине распространена точка зрения, что единственным препятствием для кредита является премьер министр Венгрии Виктор Орбан, который его блокирует. И стоит ему проиграть на выборах в апреле, как проблема сама собой будет снята».

Но, подчеркивает издание, Каллас об Орбане не упомянула, что дало почву для предположений о том, что одной Венгрией проблемы с кредитом не ограничиваются.

Также отмечает, что на фоне войны на Ближнем Востоке Европа может столкнуться с масштабным энергетическим кризисом. Кроме того, в ЕС всё чаще звучат предложения о восстановлении энергетических связей с Москвой — и эти факторы, по данным «Страны.ua», несут серьёзную угрозу для Киева.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Каллас заявила, что хороших новостей насчет выделения Киеву кредита на 90 млрд евро пока нет.