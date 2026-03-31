ЕС заявил о дискриминации в новом законе Израиля о смертной казни

Брюссель выразил обеспокоенность новым законом Израиля о смертной казни террористов, указав на его дискриминационный характер и противоречие демократическим принципам.

ЕС выразил серьезную обеспокоенность в связи с принятием Израилем закона о смертной казни для террористов, передает РИА «Новости».

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни заявил на брифинге, что этот шаг является откатом назад и носит явно дискриминационный характер.

Он отметил, что принятие такого закона особенно негативно сказывается на ситуации с правами человека в Израиле.

Аль-Ануни подчеркнул, что Евросоюз призывает Израиль соблюдать демократические принципы и придерживаться прежних подходов к вопросам смертной казни.

Закон предусматривает, что осужденные террористы будут содержаться в отдельных изоляторах с ограниченным доступом для посетителей, а встречи с адвокатами будут проходить по видеосвязи.

Срок исполнения смертного приговора установлен на 90 дней после вынесения решения суда. На момент казни присутствуют начальник тюрьмы, представитель судебной власти, официальный наблюдатель и член семьи осужденного.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кнессет Израиля принял закон о введении смертной казни для террористов.

