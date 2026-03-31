Главное в мире за день 31 марта: ракета у посольства Украины и отказ Польши отдать Patriot
Возле украинского посольства в Израиле рухнули обломки иранской ракеты, а Польша отказывается передавать американцам свои батареи Patriot. Какие еще события произошли в мире 31 марта — в подборке «Рамблера».
Падение ракеты у посольства Украины
Обломки ракеты упали в нескольких метрах от посольства Украины в Тель-Авиве. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам корреспондента агентства, повреждения получили автомобили, разбиты витрины нескольких магазинов.
Обломки рухнули после утреннего обстрела со стороны Ирана. Воздушная тревога в стране за минувшее утро объявлялась дважды. Как заявляла служба скорой помощи Израиля, от падения обломков в разных частях страны пострадали шесть человек.
Продление безвиза с Китаем
Россия готовит предложения для продления безвизового режима с КНР, который действует до 14 сентября 2026 года. Как сообщает «Известия», об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Он отметил, что сейчас подводятся итоги первого полноценного квартала безвизового режима. Россия заинтересована в его продлении.
«Вопрос, закреплять ли это на уровне каких-то взаимных соглашений или так же в одностороннем режиме двигаться. Во втором квартале мы свою позицию вместе с МИДом выработаем», — заявил он.
Трамп о Моджтабе Хаменеи
Президент США Дональд Трамп допустил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив, однако якобы находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости.
Журналисты спросили у Трампа, жив ли Хаменеи.
«Мы не знаем. Думаем, скорее всего, да, но в чрезвычайно плохом состоянии», — ответил американский лидер.
Он добавил, что сын погибшего аятоллы Али Хаменеи не появлялся на публике с начала ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля.
Польша не даст США свои Patriot
Польша не планирует передислокацию своих зенитных ракетных комплексов Patriot на Ближний Восток. Как сообщает «Известия», об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.
«Наши батареи Patriot и их вооружение служат для защиты польского воздушного пространства и восточного фланга НАТО. В этом вопросе ничего не меняется, и мы никуда не планируем их перемещать», — сказал он.
Ранее СМИ заявляли, что США потребовали от Польши предоставить батарею Patriot для дальнейшей отправки на Ближний Восток.