Главное в мире за день 31 марта: ракета у посольства Украины и отказ Польши отдать Patriot

Возле украинского посольства в Израиле рухнули обломки иранской ракеты, а Польша отказывается передавать американцам свои батареи Patriot. Какие еще события произошли в мире 31 марта — в подборке «Рамблера».

Падение ракеты у посольства Украины

Обломки ракеты упали в нескольких метрах от посольства Украины в Тель-Авиве. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам корреспондента агентства, повреждения получили автомобили, разбиты витрины нескольких магазинов.

Обломки рухнули после утреннего обстрела со стороны Ирана. Воздушная тревога в стране за минувшее утро объявлялась дважды. Как заявляла служба скорой помощи Израиля, от падения обломков в разных частях страны пострадали шесть человек.

Продление безвиза с Китаем

Россия готовит предложения для продления безвизового режима с КНР, который действует до 14 сентября 2026 года. Как сообщает «Известия», об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Он отметил, что сейчас подводятся итоги первого полноценного квартала безвизового режима. Россия заинтересована в его продлении.

«Вопрос, закреплять ли это на уровне каких-то взаимных соглашений или так же в одностороннем режиме двигаться. Во втором квартале мы свою позицию вместе с МИДом выработаем», — заявил он.

Трамп о Моджтабе Хаменеи

Президент США Дональд Трамп допустил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив, однако якобы находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты спросили у Трампа, жив ли Хаменеи.

«Мы не знаем. Думаем, скорее всего, да, но в чрезвычайно плохом состоянии», — ответил американский лидер.

Он добавил, что сын погибшего аятоллы Али Хаменеи не появлялся на публике с начала ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля.

Польша не даст США свои Patriot

Польша не планирует передислокацию своих зенитных ракетных комплексов Patriot на Ближний Восток. Как сообщает «Известия», об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

«Наши батареи Patriot и их вооружение служат для защиты польского воздушного пространства и восточного фланга НАТО. В этом вопросе ничего не меняется, и мы никуда не планируем их перемещать», — сказал он.

Ранее СМИ заявляли, что США потребовали от Польши предоставить батарею Patriot для дальнейшей отправки на Ближний Восток.