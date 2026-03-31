Каллас выступила с новыми обвинениями в адрес России

Глава евродипломатии Кая Каллас обвинила Россию в том, что Москва якобы «решительно выступает против мира» и занимается «имитацией переговоров». Такое заявление она сделала в интервью агентству «Укринформ».

«Россия решительно выступает против мира. Мы видим, как россияне говорят одно, а на самом деле бомбят Украину и не соглашаются на прекращение огня, тогда как Украина согласилась на безусловное прекращение огня еще год назад. Мы должны заставить их оказаться в ситуации, когда они изменят свои расчеты и перейдут от имитации переговоров к тому, чтобы договариваться о прекращении этой войны. К сожалению, мы еще не там», — сказала Каллас.

30 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что мирные переговоры не зашли в тупик, а мяч теперь «на стороне как США, так и России». Также Зеленский отказался считать Украину проигравший стороной и отметил, что Киев не собирается сдаваться.

Кроме того, в недавнем интервью Axios Зеленский сказал, что США видят только один способ закончить конфликт России и Украины, а именно через территориальные уступки со стороны Киева.

До этого украинский президент заявил, что США предлагают дать гарантии безопасности Украине в обмен на вывод ВСУ с занимаемой части Донбасса.

