«Сверхдержава-изгой»: Америку предупредили об опасной эпохе

Американо-израильская война против Ирана сделала США «сверхдержавой-изгоем», пишет The Atlantic. По мнению автора статьи, война обнажила проблемы новой многополярной реальности, вбила еще больший клин между США и их «бывшими друзьями», а также укрепила позиции России и Китая.

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану; в результате одной из атак был убит верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи, Иран в ответ запустил ракеты по Израилю и по важнейшим американским базам на Ближнем Востоке. Ормузский пролив, по которому проходит значительная часть поставок нефти, был фактически заблокирован.

Автор The Atlantic заявил, что война усугубила глобальный политический и экономический хаос и сделала США гораздо более слабыми и изолированными, чем когда-либо с 1930-х годов. США могут добиться успеха в этой войне, но успех этот будет пустым, если он ускорит крах системы альянсов, которая на протяжении 80 лет была «истинным источником власти, влияния и безопасности» Америки.

Ни одно государство на Ближнем Востоке (включая Ирак в 2003 году и Иран сегодня) никогда не представляло прямой угрозы безопасности американской территории, подчеркнул автор статьи. У Ирана нет ракет, способных достичь США, и, по данным американской разведки, они не появились бы как минимум до 2035 года. Доступ к ближневосточной нефти и газу никогда не был жизненно важен для безопасности американской территории. Кроме того, сегодня США менее зависимы от ближневосточных энергоресурсов, чем в прошлом.

Для друзей и союзников Америки в Европе война с Ираном стала значительным стратегическим ударом. На фоне украинского кризиса этот конфликт «материально и психологически» помог России и навредил Украине. Еще до того, как Дональд Трамп смягчил нефтяные санкции против России, цены на нефть начали стремительно расти, пополняя бюджет РФ миллиардами долларов. Неожиданный приток средств дает Москве больше времени и возможностей для ее военных операций.

Тем временем страны Персидского залива расходуют предоставленные США запасы зенитных ракетных комплексов, используя те же ограниченные ресурсы, от которых зависит Украина. Но больше всего европейских союзников беспокоит очевидное безразличие США к последствиям своих действий.

Министр обороны Пит Хегсет в прошлом году призвал европейцев быть готовыми защищаться без американской помощи, и поэтому они отчаянно перестраивают свои экономики и военные стратегии. Европейцы также взяли на себя основную часть военной и экономической поддержки Украины.

Европейцам остается только гадать, делает ли решение Трампа начать войну с Ираном более вероятным аналогичные действия в отношении Гренландии. Страны, которые когда-то поддерживали США, теперь останутся в стороне или объединятся против них.