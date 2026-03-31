В США сделали тревожное заявление из-за войны с Ираном

Военная операция против Исламской Республики Иран сделала из Соединенных Штатов сверхдержаву-изгоя, сообщает The Atlantic.

Война против Исламской Республики вбила еще больший клин между США и бывшими друзьями и союзниками, укрепила позиции Российской Федерации и Китайской Народной Республики, ускорила глобальный политический и экономический хаос и сделала Соединенные Штаты более слабыми и изолированными, чем когда-либо с 1930-х годов, поделился своей точкой зрения автор публикации.

В материале речь идет о том, что союзники поддерживали Вашингтон во время и после Холодной войны, несмотря на геополитические обстоятельства, а влияние американцев узаконивалось через такие институты, как ООН и Североатлантический альянс.

Эти времена прошли и в ближайшее время не вернутся, говорится в статье.

По мнению обозревателя издания, государства, которые когда-то поддерживали США, теперь будут держаться от них в стороне или объединяться против них, поскольку Вашингтон не оставляет им выбора, потому что американцы не будут ни защищать их, ни воздерживаться от их эксплуатации.