На Украине назвали неожиданный способ восстановить отношения с Россией

Россия и Украина должны начать восстановление отношений с культуры, в частности, основой для этого может стать общая православная вера. Об этом написал находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

В частности, парламентарий поддержал идею проведения совместной литургии. При этом политик указал и на другие сферы культуры.

«Вспомните, какие страсти вызывали матчи "Динамо" — "Спартак", и каким инструментом “канализации” соперничества они были. Альфа-джаз, совместное кино и музыкальное производство. Парадокс, но Зеленский же построил свою карьеру на этом. Культурный обмен. У всего этого есть хорошие перспективы», — отметил Дубинский.

Ранее Дубинский заявил, что жители Украины, несмотря на запрет, хотят думать, говорить и читать на русском языке. Он указал, что в стране закрываются книжные магазины, поскольку украинцы не хотят покупать книги на родном языке. По его словам, политика украинизации является бесполезной.