«Крайняя мера»: раскрыты тревожные последствия переизбрания Орбана

Переизбрание Виктора Орбана премьер-министром Венгрии может привести к тому, что страна потеряет право голоса в Евросоюзе. Об этом заявила News.ru член Экспертного клуба «Дигория» политолог Дарья Кривешко.

По ее словам, вопрос выборов в Венгрии обнажает «внутренние сложности самого Евросоюза — кризис управляемости, доверия и суверенитета», и есть несколько вариантов развития событий в случае переизбрания Орбана.

«Первый сценарий, по которому может пойти ЕС, — лишение права голоса по статье 7. На практике это самый показательный пример институционального тупика. Механизм задуман как крайняя мера защиты ценностей, но требует согласия всех остальных 26 стран, что превращает его в почти недостижимый инструмент», — пояснила Кривешко.

Вторым сценарием, по ее словам, может стать переход от системы единогласия к квалифицированному большинству, что в долгосрочной перспективе создает риск подрыва легитимности ЕС. А в случае реализации третьего сценария, Евросоюз «рискует превратиться в набор клубов по интересам».

«Четвертый — финансовое давление. Условность доступа к средствам уже доказала эффективность, но здесь есть предел: прямая связь с нарушениями должна быть юридически безупречной. В противном случае это выглядит как политически мотивированное дело, что только усиливает евроскепсис у стран-членов», — заявила Кривешко.

И, наконец, крайним вариантом, по мнению эксперта, станет исключение Венгрии из состава Евросоюза, однако даже само обсуждение подобного вопроса свидетельствует о радикализации мышления европейских политиков.

Напомним, что ранее Будапешт заблокировал финансирование для Киева в размере 90 млрд евро и принятие 20-го пакета санкций против России на фоне прекращения работы нефтепровода «Дружба». В ходе саммита глав ЕС 19 марта Виктор Орбан подтвердил свое решение, отметив, что «сломил нефтяную блокаду, навязанную Зеленским».

После заседания канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал, что то, что произошло в ходе саммита ЕС, «оставит глубокий след», и будет «иметь последствия». А источники издания Politico сообщили, в процессе обсуждения кредита Украине Орбан подвергся резкой критике со стороны европейских политиков. В итоге премьер-министр Венгрии уехал с саммита Европейского союза в приподнятом настроении, утверждает издание.