Сийярто высказался о публикации его телефонных разговоров

Венгерский министр иностранных дел и внешнеполитических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия по-прежнему выступает против санкций Европейского союза (ЕС) в отношении России и открыто выражает свою позицию по данному вопросу.

Так глава венгерского внешнеполитического ведомства в публикации в своем аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter) прокомментировал публикацию несколькими зарубежными СМИ содержания его разговоров по телефону с российскими официальными лицами, которые стали известны иностранным спецслужбам.

Как заметил Сийярто, давно известно, что иностранные спецслужбы при активном участии венгерских журналистов перехватывают его телефонные разговоры, и сегодня они сделали «важное открытие», доказав, что по телефону он говорит то же самое, что и публично.

«Отличная работа!», — подчеркнул глава МИД Венгрии.

Министр указал, что на протяжении четырех лет Венгрия продолжает говорить, что санкции являются провалом, причиняющим больше вреда ЕС, чем России, и Будапешт никогда не согласится на санкции против отдельных лиц или компаний, имеющих важное значение для энергетической безопасности страны, для достижения мира, или против тех, в отношении которых нет оснований для включения в санкционный список.

Кроме того, Сийярто обратил внимание на то, что список подслушанных разговоров неполный, поскольку он также регулярно консультировался с министрами иностранных дел ряда стран, не входящих в ЕС, по вопросам, связанным с санкциями.