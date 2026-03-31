Отец Илона Маска заявил, что рассматривал бы Москву в качестве места жительства

© Вечерняя Москва

Исследователь космоса и ядерных технологий, а также отец миллиардера Илона Маска Эррол заявил, что рассмотрел бы Москву в качестве места жительства, если бы ему пришлось выбирать.

— Мне очень нравится Россия. Мне нравится Москва. Это большой город, красивый, но это город. А мне больше нравится проживание за городом, — цитирует предпринимателя ТАСС.

Еще в октябре прошлого года отец бизнесмена говорил, что Москва является самой впечатляющей столицей в мире, и подчеркивал, что она намного лучше Вашингтона и Лондона.

Эррол Маск также рассказал, что был искренне удивлен разнообразием блюд, предложенных московским заведением. Американец сравнил его с меню «мишленовского ресторана».

Актер Стивен Сигал, в свою очередь, заявлял, что гордится быть русским. Он также сообщал, что готов продолжать жить и работать в России.

До этого российский экономист Ирина Хакамада раскрыла, что москвичи отличаются от жителей Нью-Йорка, Лондона, Парижа и Берлина подвижностью, энергичностью и космополитичностью.