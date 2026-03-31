Хакеры угрожают раскрыть «полные файлы Эпштейна»

Новый виток скандала вокруг британской королевской семьи может оказаться одним из самых громких за последние годы. По данным RadarOnline, вокруг принца Эндрю вновь разгорается дело, связанное с финансистом Джеффри Эпштейном — на этот раз из-за возможной утечки ранее засекреченных материалов.

Речь идет о так называемых «полных, неотредактированных» файлах по делу Эпштейна, которые, как утверждает анонимный источник в сети, могут быть опубликованы в ближайшее время. Эти документы ранее частично скрывались Министерством юстиции США.

Инсайдеры отмечают: угроза их обнародования уже вызвала панику среди людей, которые в разное время контактировали с Эпштейном:

«Существует реальный страх, что публикация этих материалов может раскрыть связи и переписку, которые раньше никто не видел», — сообщил источник.

По его словам, речь может идти о тысячах известных персон, которые теперь опасаются последствий.

В центре внимания снова оказался принц Эндрю, который после отказа от официальных обязанностей носит имя Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. По данным журналистских расследований, он ранее попадал в поле зрения ФБР. В частности, речь идет о визите в Перу в 2002 году, приуроченном к празднованию Золотого юбилея королевы Елизаветы II. Тогда поездка финансировалась из государственных средств.

Дополнительный резонанс вызвали электронные письма, фигурирующие в судебных документах США от 2020 года. В переписке Гислейн Максвелл — соратницы Эпштейна, осужденной за вовлечение несовершеннолетних — упоминается некий «Индивидуум-5». Следователи предполагают, что под этим обозначением может скрываться именно принц Эндрю.

В одном из писем содержится фраза: «Ты нашла для меня новых неподходящих друзей?», которую агенты ФБР интерпретировали как возможный намек на поиск молодых женщин. В другом сообщении, отправленном незадолго до поездки в Перу, говорится: «Что касается девушек — я полностью полагаюсь на тебя». По версии следствия, речь могла идти об организации встреч интимного характера.

Также упоминается переписка от лица так называемого «Невидимого человека», которого следователи также связывают с Эндрю. В этих письмах выражается благодарность за «щедрые предложения» и содержатся намеки на аналогичные договоренности.

На данный момент официального подтверждения подлинности новой утечки нет. Однако сама перспектива публикации неотредактированных материалов уже вызвала серьёзное беспокойство в политических и деловых кругах.

Ранее всплыли новые детали пребывания принца Эндрю у Джеффри Эпштейна.