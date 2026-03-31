Сосед России столкнулся с новой угрозой безопасности

В Белоруссии отмечается рост киберпреступлений, только за первые два месяца текущего года зарегистрировано более 3 тыс. таких случаев. Об этом заявил генпрокурор страны Дмитрий Гора, пишет «Sputnik Беларусь».

Противодействую кибепреступности было посвящено прошедшее сегодня в Минске межведомственное совещание с участием представителей силовых структур, а также Нацбанка и Минсвязи.

«Несмотря на снижение общей преступности в стране, число совершенных киберпреступлений растет (…) Одного правоохранительного блока для борьбы с ними абсолютно недостаточно», - заявил Дмитрий Гора.

Генпрокурор отметил, что из зарегистрированных киберпреступлений 90% составляют хищения путем мошенничества и модификации компьютерной информации, сообщает «Белта».

«Их совершают, как правило, организованные кол-центры, которые находятся за пределами Республики Беларусь. И здесь мы можем противостоять данным преступлениям, в большей части, не поймав преступника, а не дав возможности преступнику работать на нашей территории», - пояснил он.

По его словам, основной целью должно стать создание таких условий, чтобы преступникам было неинтересно «работать» в Белоруссии, у них не должно быть возможности выводить деньги.

