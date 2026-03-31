В стране ЕС назревает новый громкий скандал из-за трат на беженцев

С момента захвата власти талибами в Афганистане в 2021 году Германия приняла 38 тысяч беженцев, что обошлось немецким налогоплательщикам в 200 млн евро. Об этом сообщает BILD.

Государственная программа приема продолжается до сих пор. С мая по декабрь 2025 года расходы на размещение, питание и медицинскую помощь составили 23,7 млн евро, еще 700 тыс. ушло на авиабилеты. С начала 2026 года в страну прибыли еще около 170 афганцев, некоторым из которых удалось добиться въезда через суд.

В парламенте разгорелась дискуссия по поводу этих трат. Заместитель председателя фракции «Альтернатива для Германии» Себастьян Мюнценмайер раскритиковал правительство, напомнив, что канцлер Фридрих Мерц обещал остановить все программы приема беженцев.

В ответ представитель ХДС Александр Тром заявил, что министр внутренних дел Александр Добриндт смог решить проблему избыточных обязательств, оставшихся от предыдущей администрации. По его словам, безопасность и порядок постепенно восстанавливаются.