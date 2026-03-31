«Государство стариков»: Украине предрекли тяжелое будущее из-за нехватки людей

Через 20–30 лет на Украине просто не останется людей, способных содержать госаппарат, и страны не будет. Такое мнение высказал News.ru кандидат социологических наук Игорь Кузнецов.

По его словам, какое-то время остатки Украины будут существовать на российские или европейские деньги, но из-за проблем с население уже к 2050 году, а возможно и раньше, стране придется становиться протекторатом или быть разделенной на несколько частей.

«Это будет государство стариков: молодежь и люди среднего возраста, кто уехал в Европу или Россию, туда точно не вернутся», — пояснил Кузнецов.

По его словам, украинцы окончательно не вымрут, но большинство из них станут гражданами других стран.

Ранее телекомпания CNN сообщила о том, что Украина переживает острейший демографический кризис в мире, потеряв за время военных действий около 10 миллионов человек, часть из которых навсегда уехали за границу. При этом, по данным ООН, уровень рождаемости на Украине является одним из самых низких в мире.