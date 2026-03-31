Стало известно, где и как Ермак обошел Зеленского

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак получил в 2025 году доход свыше двух миллионов рублей, что превысило зарплату президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «Главком» со ссылкой на официальную декларацию политика. В неё вошли зарплата, компенсация за неиспользованный отпуск и проценты по вкладам.

© Московский Комсомолец

Зарплата Ермака составила около 533,7 тысяч гривен ( 990 тысяч рублей), компенсация за отпук — 213,7 тысячи гривен, а доход от процентов - 528 тысяч гривен,( что в переводе около 1,1 миллиона рублей). В сумме это дало 1,27 миллиона гривен, что эквивалентно 2,36 миллиона рублей за год. А это значительно выше официального дохода Зеленского. Такие данные вызвали широкий резонанс в СМИ и обществе.

В Киеве запаниковали из-за произошедшего с Зеленским

Андрей Ермак покинул пост главы офиса президента в конце ноября 2025 года. Его отставка последовала после обысков, проведённых антикоррупционными органами в рамках дела, известного как «Миндичгейт». Этот скандал усилил внимание к финансовым вопросам бывшего чиновника.