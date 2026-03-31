Финны требуют отставки министра обороны из-за дронов ВСУ

Финны начали требовать отставки министра обороны Антти Хяккянена из-за появления дронов ВСУ в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикации финских интернет-пользователей.

В Финляндии ранее упали два дрона. Премьер страны Петтери Орпо заявил, что беспилотники, скорее всего, были украинскими. Позже президент Александр Стубб сообщил, что один из беспилотников был идентифицирован как украинский. Он заявил о «расследовании инцидентов». В МИД Украины сообщили, что Киев «принес извинения» Финляндии.

По данным РИА Новости, финнов возмутило, что Хяккянен и его министерство не смогли предотвратить инциденты.

«Когда вы уйдете в отставку? Вы уйдете в отставку, когда первые мирные жители погибнут от украинских беспилотников?», - написал один из пользователей под постом министра в соцсети X.

«Вы министр обороны Финляндии или Украины?», - спросил другой.

Также пользователи обратили внимание на слова Стубба об «отсутствии военной угрозы».

«Никакой военной угрозы? То есть, вы были в курсе и координировали действия с Украиной?», - поинтересовался один из комментаторов.

На прошлой неделе падения дронов были также зафиксированы в Литве, Латвии и Эстонии. В Эстонии снова сообщили о проникновении нескольких беспилотников на территорию страны в ночь на 31 марта. Все эти инциденты происходят на фоне попыток Киева атаковать Ленинградскую область.