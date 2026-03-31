Израиль обвинили в убийстве Чарли Кирка

Экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком связал убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка с Израилем. Об этом Дотком написал в соцсети X, сообщают «Аргументы и факты».

Чарли Кирк - американский политический активист, сторонник президента США Дональда Трампа и права американцев на ношение оружия. Кирк был застрелен в сентябре 2025 года во время выступления в университете Юты. Его убийство спровоцировало обострение общественно-политической обстановки в США.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху называл Кирка другом Израиля и «защитником иудео-христианской цивилизации». Нетаньяху рассказал, что разговаривал с Кирком всего за две недели до его гибели и пригласил его в Израиль.

Некоторые сторонники теорий заговора начали винить израильские спецслужбы в убийстве Кирка, предполагая, что активист мог выступать против войны с Ираном. Дотком также заявил о причастности Израиля, и его подписчики его поддержали.

«Расскажи нам что-то, чего мы не знаем, [а не о причастности Израиля - прим.ред.]», - написал один из пользователей.

«Они также стреляли в Трампа, чтобы напугать и предупредить его», - предположил другой.

Почти через неделю после гибели Чарли Кирка перед судом предстал 22-летний обвиняемый в его убийстве Тайлер Робинсон. Суд штата Юта предъявил ему семь обвинений, включая тяжкое убийство, воспрепятствование правосудию и подкуп свидетелей. Окружной прокурор Джефф Грей заявил, что его ведомство будет добиваться вынесения смертного приговора.

Прокуроры заявили, что переписка Робинсона с его соседом, признание родителям и ДНК-доказательства на винтовке станут их доказательной базой. Робинсон не признал себя виновным.

Обвинения, выдвинутые против Робинсона, изображают его как убийцу-одиночку с ужесточающимися левыми взглядами, которые якобы и привели его к насилию, писала The New York Times. В обвинительном документе не было ни одного упоминания наиболее провокационных теорий по поводу того, какая именно радикальная политическая идеология виновата.