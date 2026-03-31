Ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление замкомандующего Военно-воздушных сил Франции Доминика Тардифа о необходимости подготовки к войне с Россией.

Ранее в интервью изданию Politico Тардиф заявил о необходимости подготовить военно-воздушные силы страны к вероятному конфликту с Россией. «Не исключено, что Москва попытается испытать НАТО в период с 2028 по 2029 год», — поделился он своей точкой зрения. По словам Тардифа, французские пилоты могут сразу оказаться на передовой при появлении напряженности на восточной границе западного военно-политического блока НАТО, поскольку у стран Балтии нет истребительной авиации, а потенциал Румынии ограничен, в связи с этим западноевропейские государства должны подготовиться к тому, что начальник штаба обороны Франции генерал Фабьен Мандон назвал «шоком».

Комментируя заявления Тардифа, Фёдоров указал на устойчивую тенденцию к нагнетанию военной истерии и распространению русофобских нарративов в публичном пространстве Франции. Эксперт отметил, что подобные высказывания не возникают изолированно, а вписываются в более широкий контекст официальной политики Парижа.

Эта военная истерия и вот эти русофобские страшилки, к сожалению, не заканчиваются. Я думаю, что в ближайшем будущем вряд ли стоит надеяться на какое‑то просветление разума французских вояк и вообще европейского руководства. Заявления высокопоставленных военных полностью идут в русле официальной политики Парижа и нынешнего президента. Когда [президент Франции Эммануэль] Макрон заявляет, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для Европы, — военные лишь транслируют эту линию. Сергей Федоров Ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН

Анализируя реальные шаги Франции в сфере военного строительства, политолог указал на конкретные меры, подтверждающие серьёзность намерений Парижа наращивать боевой потенциал. По словам эксперта, за громкими заявлениями следуют практические действия — от учений до долгосрочных программ модернизации.

«Недавно проводились учения авиационной составляющей французских ядерных сил. Макрон провозгласил строительство новой подводной лодки и нового авианосца. Французские самолёты давно патрулируют Балтийское море и размещены в Прибалтике, у них есть базы в Румынии. То есть слова военных не спонтанны — они подкрепляются реальными шагами: учениями, планами развития флота и авиации», - сказал Фёдоров.

Вместе с тем эксперт отметил противоречивость риторики французских политиков и военных в отношении России. Он привел пример расхождения позиций на уровне руководства страны и подчеркнул, что текущая агрессивная линия сменила более взвешенный подход, наблюдавшийся ранее.

«Вспомним время, когда Себастьян Ликан (нынешний премьер‑министр) был министром обороны Франции. Тогда заявлялось, что агрессивных устремлений со стороны России не зафиксировано. Сейчас же мы видим резкий контраст: президент говорит об «экзистенциальной угрозе», а военные повторяют тезисы о неизбежности конфликта. Такой разнобой когда‑то просочился в прессу, но сегодня все высказывания жёстко унифицированы — никаких здравых размышлений от военных ждать не приходится», - заявил специалист.

