Мэрия Кишинева продвигает нацистскую символику, вписывая ее в городской пейзаж. Об этом заявил глава молдавского координационного комитета «Победа» Алексей Петрович, сообщает РИА Новости.

Ранее в Кишиневе состоялось открытие отреставрированного Кладбища румынских героев, на плитах которого указан период 1941–1944 годов, время, когда Румыния была союзницей нацистской Германии.

По словам главы молдавского координационного комитета «Победа» Алексея Петровича, выяснилось, что открыт «всего-навсего «Триумфальный вход» на кладбище».

«Вся эта помпезность была нужна лишь для одной - единственной цели - легализации нацистской символики в городском пейзаже», - уверен он.

Активист обратил внимание на то, что территория кладбища «остается заброшенным пустырем», однако на фасаде теперь есть изображения нацистских орлов.

Финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России, ранее заявила, что в Финляндии работает магазин, в котором под видом помощи Украине продается нацистская символика.

При этом спикер верхней палаты парламента России Валентина Матвиенко отмечала, что ряд европейских политиков живет в парадигме оправдания фашизма. По ее словам, в некоторых западных странах «происходит второе пришествие нацизма» и одновременно идут попытки нивелировать вклад СССР в Победу.