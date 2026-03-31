Российский танкер «Анатолий Колодкин» доставил на Кубу нефть, став первым судном, «прорвавшим» энергетическую блокаду острова после указа президента США Дональда Трампа. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», рассматривают это событие как результат негласных дипломатических договоренностей и «реверанс» Вашингтона в сторону Москвы.

Тридцатого марта появилась информация, что российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в сто тысяч тонн нефти прибыл на Кубу. До этого президент США Дональд Трамп заявил, что не против, если какая-либо страна поставит нефть на Кубу, поскольку жителям острова нужны «отопление, охлаждение и все остальное». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает помощь «кубинским друзьям» своим долгом.

Политический контекст и юридические тонкости

Несмотря на жесткую риторику, Трамп подтвердил, что не возражает против гуманитарных поставок. Формально Минфин США выпустил лицензию №134, разрешающую операции с российской нефтью до 11 апреля. Однако юрист Сергей Гландин отмечает, что эта лицензия касается прежде всего американских контрагентов. Если расчеты велись не в долларах, российские суда могли пройти и без специального разрешения, хотя решающую роль здесь сыграло «право сильного»: США просто решили смягчить морскую блокаду. Песков подтвердил, что рейсу танкера предшествовали двусторонние контакты.

Скрытые мотивы Вашингтона

Аналитик Института США и Канады РАН Владимир Васильев предполагает, что допуск танкера - это итог недавних переговоров парламентариев в Вашингтоне. При этом сто тысяч тонн топлива не разрешат системный энергетический кризис Кубы, а Белый дом не откажется от планов сменить режим в Гаване. По мнению американиста Павла Кошкина, Трамп делает ставку на прагматизм: сейчас главный приоритет США - урегулирование иранского кризиса, провоцирующего рост цен на бензин.

Прогноз на будущее

Смягчение блокады может быть попыткой Трампа задобрить Москву для получения уступок по Украине или Ближнему Востоку. Также это помогает администрации США избежать обвинений в «удушении» кубинцев. Однако эксперты предупреждают: как только иранская проблема будет решена, Вашингтон может вернуться к предельно жесткой политике в латиноамериканском регионе. Из-за непредсказуемости Трампа эта акция может остаться разовым гуманитарным жестом.