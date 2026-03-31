Обзор иноСМИ: «загадочное» решение Украины и как «коммунисты проникли в Америку»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Арабские страны убеждают Трампа воевать до конца»

Союзники США в Персидском заливе (во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ), убеждают президента Дональда Трампа продолжить войну против Ирана, сообщает Associated Press со ссылкой на американских и арабских чиновников. По их словам, арабские страны недовольны, что Тегеран недостаточно ослаблен. Некоторые региональные союзники убеждают Белый дом, что сейчас предоставляется историческая возможность раз и навсегда подорвать клерикальное правление в Тегеране. По словам официальных лиц из Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Бахрейна, эти страны не хотят прекращения войны до тех пор, пока не произойдут «существенные изменения в иранском руководстве или кардинальное изменение поведения Ирана». AP подчеркивает, что всё это - непубличная позиция арабских государств. В странах Персидского залива размещены американские войска и базы, с которых США наносили удары по Ирану, но сами страны к американским ударам не присоединялись.

Хотя региональные лидеры в целом поддерживают усилия США, дипломат из страны Персидского залива описал «некоторые разногласия». Саудовская Аравия и ОАЭ возглавляют призывы к усилению военного давления на Тегеран. По словам дипломата, ОАЭ настроены наиболее воинственно. Власти страны якобы настаивают, чтобы Трамп отдал приказ о наземном вторжении. ОАЭ подверглись более чем 2300 ракетным и беспилотным атакам со стороны Ирана. Эти залпы угрожают запятнать их имидж безопасного и богатого центра торговли и туризма на Ближнем Востоке. Источник AP утверждает, что Кувейт и Бахрейн также поддерживают вариант наземного вторжения. Оман и Катар, исторически игравшие роль посредника между Ираном и Западом, отдают предпочтение дипломатическому решению. По словам дипломата, Саудовская Аравия убеждала США, что прекращение войны прямо сейчас не приведет к «выгодному соглашению», гарантирующему безопасность арабских соседей Ирана.

«Долгосрочная игра, ведущая к краху Америки»

Коммунисты успешно проникли в Америку, считает автор American Thinker Джей Роджерс. Он процитировал бывшего офицера КГБ, сбежавшего на Запад в 1970 году. Тот «с клинической точностью изложил, как свободное общество может быть разрушено изнутри: не танками или ракетами, а терпением, внедрением агентов и медленной коррупцией в институтах». Четыре десятилетия спустя прогрессивные левые не просто сместились в сторону демократического социализма. Они прибыли в США, распаковали чемоданы, обновили интерьер гостиной и сейчас обсуждают, стоит ли сносить несущие стены, заявил Роджерс.

Экс-агент КГБ описывал четырехэтапный процесс идеологической подрывной деятельности: деморализация, дестабилизация, кризис и нормализация. По его оценкам, первый этап занимает от пятнадцати до двадцати лет, примерно столько же времени требуется для воспитания одного поколения в условиях коррумпированной академической среды. К тому времени, когда это поколение достигнет влиятельных позиций, предупреждал он, никакое количество фактической информации не изменит восприятия реальности этими людьми. Их приучили отвергать неудобные истины как разжигание ненависти, дезинформацию или бред экстремистов. По мнению Роджерса, США живут в этом первом этапе уже почти три десятилетия. Автор статьи заявил, что американские университеты превратились в идеологические монокультуры, где консервативным ораторам регулярно требуется сопровождение охраны. Консолидация прогрессивных левых вокруг демократического социализма - это не коррекция или мимолетная лихорадка. Это предсказуемый финал давно стартовавшего процесса, заключил Роджерс.

Иранская война перекрыла критически важные для дронов поставки гелия

Американо-израильская война против Ирана влияет не только на мировое энергоснабжение, пишет The Wall Street Journal. Она также серьезно сокращает запасы гелия - невидимого газа, необходимого для охлаждении оборудования, производящего микросхемы искусственного интеллекта. Также гелий необходим для бесперебойной работы аппаратов МРТ.

Глобальные запасы гелия - побочного продукта природного газа, более известного благодаря воздушным шарикам, - сокращаются из-за прекращения экспорта природного газа из Катара. На долю Катара приходится около трети мирового объема гелия. По словам представителей отрасли, производители чипов и военной продукции не сразу почувствуют нехватку гелия. Однако его потребителей уже предупреждают о возможных сокращениях поставок и ценовых надбавках по мере истощения запасов в Персидском заливе. Нехватка газа создает напряженность на рынке, где поставки нельзя быстро заменить. Это угрожает затруднить производство всего - от полупроводников до компонентов военных беспилотников и космических ракет. Цены на гелий на мировых рынках выросли уже более чем вдвое.

«Украина (снова) на грани финансовой катастрофы»

Через два месяца у правительства Украины могут возникнуть проблемы с финансированием военных и гражданских расходов, пишет портал «ИноСМИ» со ссылкой на украинские издания. Связано это с блокировкой кредита ЕС Венгрией и с политическим кризисом. Как власть планирует избежать финансовой катастрофы? На этот раз к внешнему давлению добавился еще и внутренний фактор - неспособность парламента принимать необходимые для продолжения сотрудничества с партнерами решения.

Украина 3 марта получила первый транш кредита Международного валютного фонда (МВФ) на сумму 1,5 миллиарда долларов. Однако для того, чтобы и в дальнейшем получать средства от МВФ и других международных партнеров, Киеву необходимо принять обещанные налоговые изменения. Некоторых депутатов раздражает, что Рада должна принимать непопулярные решения.

«Загадочное» решение Украины по трубопроводу «Дружба»

В научно-популярных книгах нас часто уверяют, что кот в мешке может быть одновременно мертвым и живым (речь идет о мысленном эксперименте «кот Шрёдингера», иллюстрирующем абсурдность применения законов квантовой механики к макрообъектам). Нынешний спор между Киевом и Будапештом по поводу нефтепровода «Дружба»,по которому российская нефть поступает в Венгрию через Украину, порой кажется таким же запутанным и непонятным, как псевдонаучные объяснения современной физики, пишет Euractiv. С одной стороны, премьер Венгрии Виктор Орбан утверждает, что трубопровод не поврежден. По его словам, Украина намеренно блокирует поставки нефти, чтобы укрепить поддержку лидера оппозиции Петера Мадьяра в преддверии парламентских выборов 12 апреля. Этот конфликт также привел к тому, что Орбан наложил вето на кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро, предоставленный Киеву. С другой стороны, Киев утверждает, что трубопровод был поврежден в конце января.

Владимир Зеленский заявил на этой неделе, что его инженеры «прилагают все возможные усилия» для ремонта: по его словам, этот процесс продлится до конца апреля или начала мая. Украина на протяжении нескольких недель не разрешала представителям ЕС оценить предполагаемый ущерб. Хотя инспекторы ЕС наконец прибыли в страну, остается неясным, разрешат ли им посетить трубопровод. Это позволяет предположить, что Орбан прав. Многие европейские чиновники в частном порядке разделяют эту точку зрения. Один дипломат ЕС отметил, что отказ Киева разрешить инспекции «совсем не внушает доверия». Если отбросить этические аспекты, поведение Украины также порождает экономическую загадку, подчеркивает Euractiv. В конце апреля у Украины могут закончиться деньги. Если Киев пытается повлиять на выборы в Венгрии, почему собственное финансовое положение (читай, разблокировка кредита Венгрией) не волнует Украину больше? Почему опасения по поводу неминуемого финансового краха не вызывают панику или капитуляцию в Киеве, задается вопросом автор Euractiv.