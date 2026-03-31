США терпят «позорное и сокрушительное» поражение в военном конфликте с Ираном.

Об этом в соцсети Х заявил сенатор-демократ Крис Мерфи, участвующий в закрытых брифингах представителей Пентагона и Белого дома.

«Позвольте мне <...> объяснить на основе того, что я узнал на брифингах, почему мы с треском и позором проигрываем эту войну», — написал Мерфи.

По его словам, проблема США заключается в отсутствии четкой стратегии. Кроме того, американские военные не учли мощи беспилотников, которые в условиях современных войн активно заменяют самолеты. Сенатор отметил, что не иранские военно-морские силы (ВМС) держат заблокированным Ормузский пролив, а «тысячи быстроходных катеров и надводных беспилотников-камикадзе».

Иранские военные выступили с жестким предупреждением агрессорам

Также Мерфи обратил внимание на слова госсекретаря США Марко Рубио, который в начале военной операции говорил об «уничтожении» ракетного потенциала Ирана как одной из целей США. Теперь же речь идет лишь о «сокращении», заявил сенатор.

«Почему такое изменение? Потому что мы не выполняем изначальную цель. У Ирана все еще есть большая часть их ракет», — подчеркнул Мерфи.

В заключении он добавил, что у США «вообще нет возможности» заставить Иран прекратить атаковать американские базы на Ближнем Востоке и региональную энергетическую инфраструктуру.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США готов завершить боевые действия против Ирана, поскольку конфликт может затянуться и превысить запланированные четыре-шесть недель. По информации издания, глава Белого дома готов оставить Ормузский пролив закрытым для судоходства.